Yozgat'ta okul bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 23:17, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 23:17
Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan B.E.D. (17) fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.
Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, B.E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.E.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.