Yunan Sahil Güvenliği Türk Balıkçı teknesine ateş açtı
Aydın'ın Didim ilçesindeki balıkçı barınağından Ege Denizi'ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu teknede hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 23:30, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 23:30
18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı. Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı. Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.