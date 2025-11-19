Lise öğrencileri hem kazanıyor hem kazandırıyor

Yunusemre ilçesinde bulunan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Endüstriyel Otomasyon Alanı öğrencilerinin üretim ve uygulama başarısıyla dikkat çekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ahmetli, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerindeki eğitim kurumlarının elektrik kompanzasyon sistemlerinin yapımı ve bakımında yetkilendirilen öğrenciler, dışarıda yüksek maliyetlerle yaptırılabilen işlemleri daha uygun fiyatlarla gerçekleştirerek hem devlete tasarruf sağlıyor hem de mesleki deneyim kazanıyor. Okulda endüstriyel otomasyon alanında eğitim alan 142 öğrenci, atölyelerde aldıkları uygulamalı eğitimle erken yaşta mesleklerine adım atıyor. Öğrenciler, yapılan işler karşılığında döner sermaye üzerinden gelir elde ederek kendi harçlıklarını çıkarma fırsatı buluyor.

'600 BİN TL CİVARINDA CİROYA ULAŞIYORUZ'

Okul Müdürü İlhan Kurban, yürütülen çalışmaların hem eğitim hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Endüstriyel otomasyon bölümümüz, il milli eğitim müdürlüğü tarafından 3 ilçedeki okulların kompanzasyon sistemlerinin bakım ve onarımında yetkilendirildi. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte bu sistemlerin arızalarını gideriyor, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece hem ülkemize katma değer sağlıyoruz hem de öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında günlük kazanç elde ediyor. Yıllık ortalama 600 bin TL civarında ciroya ulaşıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde devlete milyonlarca lira katkı sağlanmış oldu" diye konuştu.