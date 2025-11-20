81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Vatandaşlık maaşı 2026'da pilot olarak hayata geçecek
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Fenerbahçeli futbolcu için kayıp ilanı verdiler

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Amara Diouf için ülkesi Senegal'den şaşırta bir haber geldi. Senegal basını, Diouf için, ''Gözlerden kayboldu. Sakatlığının ardından oyuncunun nerede olduğuna dair hiçbir bilgi yok'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 07:46
Fenerbahçeli futbolcu için kayıp ilanı verdiler

Fenerbahçe'nin Afrika yetenek taramasıyla kadrosuna kattığı Amara Diouf hakkında Senegal medyasında dikkat çeken haberler manşetlere taşındı.

'NEREDE OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK'

Senagal basınında yer alan haberlerde, "Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu" ifadeleriyle Diouf'un uzun süredir nerede olduğunun bilinmediğini, sakatlık sürecinin devam ettiğini ve oyuncunun ülkesine dönmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE İLE ANTRENMANLARA BAŞLADI

Amara Diouf'un ülkesinde nerede olduğu konuşulurken, yıldız adayı olan genç futbolcunun Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Amara Diouf, 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamış, forma giymesi için 18 yaşını doldurması bekleniyordu.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle de uzun bir süredir idmanlara çıkamayan Diouf'un kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.


