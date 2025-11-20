Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 08:03, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 08:04
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
"Uyuşturucu Madde Ticareti"ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenledi.
OPERASYONDA 45 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ: 2 TUTUKLAMA
Yapılan aramada 45 bin 21 adet sentetik ecza, 2 bin 700 gram bonzai elde edilebilecek olan 27 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.