Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 20 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
- BURSA °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- ÇANAKKALE °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 19°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 23°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MANİSA °C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
- Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 18°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu