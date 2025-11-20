1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartlarında tüm limitler değişiyor

81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Vatandaşlık maaşı 2026'da pilot olarak hayata geçecek
Vatandaşlık maaşı 2026'da pilot olarak hayata geçecek
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartlarında tüm limitler değişiyor

Talep enflasyonunu baskılamak amacıyla ekonomi yönetiminin kredi kartlarına yönelik uyguladığı kısıtlama adımları, yeni yılda gevşetilecek.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 08:39, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 09:03
Yazdır

Haziran 2023'te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona mücadele kapsamında bir dizi değişiklik hayata geçirirken, uygulamalardan en dikkat çekeni ise kredi kartlarına yönelik uygulanan kısıtlama adımları oldu.

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.

Kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor.

KART LİMİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Aradan geçen süreçte TL'de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının düşmesine neden oldu.

Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber