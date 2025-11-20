Eyüpsultan'da İETT otobüsü yandı
İstanbul'da bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı otobüs, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 08:48, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 08:49
İstanbul Eyüpsultan'da bir iETT otobüsünde yangın çıktı. Olay Eyüpsultan-Kemerburgaz yolunda yaşandı.
İçerisinde yolcu bulunmayan bir İETT otobüsünde yangın çıktı.
Alevlerin sardığı otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.