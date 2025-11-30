Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
15 Ocak'ta 65 Yaşını Dolduran Kişi Görev Maaşı Alabilir mi?

Memurlara ödenen görev aylıkları her ay peşin ödenir ve emeklilikte geri tahsil edilmez.

Soru : 15 Ocak 1961 doğumluyum. 15 Ocak 2026 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olacağım. 15 Ocak 2026 tarihindeki görev maaşını alabilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Özetle:

Memurların görev aylıkları 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü gereği her ay peşin ödenmekte ve emeklilik ve ölüm hallerinde geri tahsil edilmemektedir. Esasen, kişilerin SGK primleri de almış oldukları görev maaşları esas alınarak ve görev maaşının alındığı ayı takip eden ayın 14 üne kadar olan süre hizmet olarak geçerli olmaktadır. Örnek; 15 Aralık 2025 görev maaşını alacak olan bir kişi adına Kurumunca, Sosyal Güvenlik Kurumuna toplam % 36 oranında kesenek ve karşılık tutarını göndermesi mecbur olduğundan, 15 Aralık 2025 tarihi ile 14 Ocak 2026 tarihine kadar olan süre o kişinin fiili olarak çalışılan hizmet süresi olarak işlem görür.

Konu ile ilgili detaylı olarak yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayın 15'inde emekli olan memur, o ayki görev maaşını alır mı?

https://www.memurlar.net/haber/400437/

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

https://www.memurlar.net/haber/1035498/

15'inde görev maaşını alıp, 16'sında emeklilikte görev maaşı geri alınır mı?

https://www.memurlar.net/haber/1127159/

Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?

https://sorucevap.memurlar.net/soru/2819/

Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, en son hangi ayın görev aylığını alabilir?

https://www.memurlar.net/haber/807697/

Sonuç itibariyle değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164'de yer alan hüküm gereği her ne kadar 65 yaşını 15 Ocak 2026 tarihinde doldurmuş olsa da, bu tarih itibariyle görev aylıklarının ödenmesi gerektiğini ve kişilere bağlanacak emekli aylıklarının başlangıç tarihinin de 15 Şubat 2026 tarihi olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Zira, yaş haddi olmasa da normal isteği üzerine 15 Ocak 2026 tarihinde emeklilik de olsa yine aynı şekilde 15 Ocak 2026 ayı görev aylıklarının ödenmesi ve ödenen aylıkların da geri tahsil edilmemesi gerektiğini ve yaş haddi ile istekle emeklilik arasında bir farkın olmayacağını değerlendirmekteyiz.

