Makale Başlığı Öğretim Görevlisi İlan Şartı Oldu!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Akçadağ Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda "Matematik Bölümü lisans ve ilgili bir alanda yüksek lisans mezunu olup veri analitiğinde matematiksel modellerin işletmelerde kullanımı üzerine çalışmış olmak." şartı aranmaktadır.

Söz konusu özel şartı incelediğimizde, doğrudan belirli bir adayı tarif ettiği görülmektedir.

"veri analitiğinde matematiksel modellerin işletmelerde kullanımı" konusunu açık kaynakta arattığımızda, doğrudan bir adayın bu başlıkta bir makale yayımladığını ne yazık ki görmekteyiz.

İlgili mevzuata ve akademik teamüllere açıkça aykırılık teşkil ettiğini tespit ettiğimiz bu kadronun, bir an evvel iptal edilmesi ya da özel şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini Malatya Turgut Özal Üniversitesi yönetiminin dikkatine sunuyoruz!