JPMorgan doğal gaz fiyat tahminlerini güncelledi
JPMorgan, Avrupa doğal gaz fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı. Banka, Hollanda TTF fiyatlarının 2026'da ortalama 28,75 euro/MWh ve 2027'de 24,75 euro/MWh seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 09:49, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 09:51
JPMorgan, 2025 dördüncü çeyrek TTF fiyat tahminini 32 euro/MWh'ye çekerek, çeyreğin geri kalanı için ortalama 32,4 euro/MWh'lik bir fiyat öngördü.
Banka, Rus doğal gaz akışlarının Avrupa'ya yeniden başlamasını 2027'ye kadar ertelese de, herhangi bir ateşkes veya barış anlaşması görüşmelerinde Avrupa ile gaz ticaretinin Rusya için önemli bir müzakere noktası olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.