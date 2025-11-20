Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Türkiye'nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43'e yükseldi

Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün oldu.

Türkiye'nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43'e yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yenice ıhlamur balının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Karabük'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı."

