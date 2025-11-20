İstanbul'da 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 10:34, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 10:36
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında piyasada çok sayıda uyuşturucu hap dağıtılacağını tespit eden ekipler, Zeytinburnu'nda belirledikleri depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı, adreste yapılan aramada 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.