Abartı egzoz kullanan 5 sürücüye 75 bin lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında düzenlenen uygulamalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 otomobil ve 3 motosiklette abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Sürücülere toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.