Abartı egzoz kullanan 5 sürücüye 75 bin lira ceza
Batman'da abartı egzoz kullandıkları tespit edilen 5 sürücüye toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 10:44, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 10:44
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında düzenlenen uygulamalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 otomobil ve 3 motosiklette abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.
Sürücülere toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.