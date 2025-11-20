En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları

Araba alma hayali kuranlar, "en ucuz taşıt kredisi" aramalarını hızlandırırken, haftalardır kıpırdamayan en düşük taşıt finansmanı oranı bu hafta da %3,02'de sabit kaldı. Taşıt kredilerinde 12 ay vadede yüzde 27 olan finansman yükünün, 36 ay vadede yüzde 88'e kadar yükselmesi dikkat çekiyor. En uygun taşıt finansmanı oranları ve 350 bin TL kredi için 1, 2 ve 3 yıllık geri ödeme tabloları merak ediliyor. Bankaların sunduğu güncel oranlar ve kredi geri ödeme detayları aşağıda yer alıyor. Uzmanlar, faiz indirimi beklentileri nedeniyle vadenin kısa tutulmasını öneriyor. Ayrıca, taşıt kredilerinin toplam hacminde de gerileme yaşandığı görülüyor.

En Uygun Taşıt Kredisi Oranları

Albaraka: %3,02 (Kar payı oranı)

%3,02 (Kar payı oranı) Kuveyt Türk: %3,10 (Kar payı oranı)

%3,10 (Kar payı oranı) Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)

%3,15 (Kar payı oranı) Garanti BBVA: %3,15

%3,15 Akbank: %3,19

350 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tabloları

12 Ay Vade

Kredi Tutarı: 350 bin TL

Kredi Vadesi: 12 ay

Kredi Oranı: %3,02

Aylık taksit: 37 bin 133 TL

Toplam geri ödeme: 445 bin 617 TL

24 Ay Vade

Kredi Tutarı: 350 bin TL

Kredi Vadesi: 24 ay

Kredi Oranı: %3,02

Aylık taksit: 22 bin 782 TL

Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL

36 Ay Vade

Kredi Tutarı: 350 bin TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Kredi Oranı: %3,02

Aylık taksit: 18 bin 321 TL

Toplam geri ödeme: 659 bin 579 TL

Dikkat Çeken Finansman Yükü

12 ay vadeli taşıt finansmanında %27,3 olan faiz yükü, 36 vadeli seçenekte %88,4 seviyesine kadar yükseliyor. Uzmanlar, gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerine dikkat çekerek, diğer tüm kredilerde olduğu gibi taşıt finansmanında da vadenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyor.

Kredi Hacmi Geriliyor

BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi, 7 Kasım ile sona eren haftada 48,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 660 milyon TL'lik gerileme yaşandı.



