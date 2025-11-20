İsrail, Gazze'deki soykırımda 19 bin öğrenciyi öldürdü

Uluslararası topluma, Filistinli çocuk ve öğrencilerin korunması, eğitim hayatlarının iyileştirilmesi gibi konularda acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli çocuklara yönelik zulümlerinin devam ettiği vurgulandı.

Gazze'deki soykırım saldırılarında 19 bin okul çağındaki çocuğun öldürüldüğü, 28 bine yakın öğrencinin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce okul ve anaokulun yok edildiği veya hasar gördüğü belirtildi.

