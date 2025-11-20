Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturma genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı.

TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöeticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi.

BAŞSAVILIKTAN AÇIKLAMA: YENİ OPERASYON GELİYOR

Son olarak Antalya'da da bahis soruşturması için dosya açıldı. Antalya'da dosya da İstanbul'a gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre futbolda bahis soruşturmasının genişlediği aktarıldı.

Başsavcı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada yeni operasyonların geleceğinin sinyali verildi.

Gürlek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayala bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.

Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile INTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.

"KULÜP BAŞKANLARINI DA OPERASYONLARDA GÖRECEKSİNİZ"

Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz.

Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bahis. Bunlarla ilgili isimleri veremeyiz ama tespitmiz var. Başkanlar ve hakemler arasında, teknik direktörlerle yorumcular arasında da bağlantı olabilir. Her şeyi araştırıyoruz."

Spor ve Bilişim Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise "Özgür Özel'in iddia ettiği üzere '5 milyon kırmızı kart bahsi oynandı' açıklamasına ilişkin ciddi bir iddia olduğu için bahis firmalarına sorduk. Bahislerin hepsi tek tek ayrıntılı şekilde bakılıyor. Hakemler kendi maçına mı oynadı yurtdışında mı oynadı bakılıyor. Şu aşamaya kadar itirafçı olan kimse gelmedi." ifadelerini kullandı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın, Müsabaka sonucunu etkileme başlıklı 56. maddesi:

(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

57. madde:

"Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. "