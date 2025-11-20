Bakan Ersoy: 2025'in ilk 9 ayında turizm gelirimiz 50 milyar doları aştı

Bakan Ersoy, Antalya'daki bir otelde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sektörün geleceğini, sürdürülebilirlik politikalarını, pazar çeşitliliğini ve yeni trendleri değerlendirmek, fikir alışverişi, güçlü iletişim, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için kongrenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin krizlere karşı açık ve hassas bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Ersoy, yaşanan krizlerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile başlattıkları yoğun tanıtım kampanyalarıyla rezervasyon akışını tekrar hızlandırdıklarına hatırlattı.

Türkiye'nin bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu sayede turizm gelirimiz de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bırakmıştır. Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim. Göreve başladığımız dönemde, 2017'de ilk üç çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, bugün aynı dönemde 50 milyar dolar gelir sağladı. Artış yüzde 100'ün de üstünde." diye konuştu.

Kişi başı gecelik harcamanın da 83 dolardan 116 dolara çıktığını anlatan Ersoy, Bakanlık olarak, değişen dinamikleri dikkate alarak çeşitlilik temelinde şekillendirdikleri çok yönlü bir turizm stratejisi izleyerek, turizmi 81 ilde, yılın 12 ayına yaymak için çalıştıklarını ifade etti.

Ersoy, Geleceğe Miras Projesi ile yapılan arkeolojik çalışmalara değinerek, "2026'da 800 arkeolojik çalışma yürütecek, bu eşsiz zenginliği ülkemiz ve insanlık için gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

TGA'nın 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde, Türkiye'nin dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Ersoy, "Nitelikli turizm stratejisiyle son yıllarda Türkiye, yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan sıyrılmış, küresel turizm politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan bir ülke konumuna yükselmiştir. 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağımıza, birlikte ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayıp aşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mevsim kaymalarına esnek ve hızlı davranacağız, önlem alacağız"

Bakan Ersoy, küresel ısınmanın sonucu olarak mevsim kaymalarıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle birkaç senedir ki bu sene nisan, mayısın dışında 15 Haziran'a kadar uzadı. Biraz daha geçmişe göre soğuk geçti. Mevsimde kayma diyoruz, ekim ve kasımda, geçmiş yıl ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Ya oturup izleyerek 'vah vah böyle olmuş' diyeceğiz ya da her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız, önlem alacağız. Bu bağlamda son birkaç aydır Ulaştırma Bakanlığımızla ve havacılık otoritelerimizle yoğun görüşmek içindeyiz. Özellikle biliyorsunuz bu sene itibarıyla bitmiş olan kış sübvanseleri vardı, Devlet Hava Meydanlarının hava meydanlarında, Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yapıldı. Öncelikle o uygulamayı tekrar başlattık. İkinci olarak yüzde 50 vergi indirim uygulamasını nisan ve mayısı da dahil edecek şekilde uzattık. Yani eskiden sadece kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarını kapsıyordu. Şimdi nisan ve mayıs aylarını da kapsıyor. Aynı şekilde havalimanı otoriteleriyle sivil havacılıkla Devlet Hava Meydanları ve hava liman işletmecileriyle konuşarak uçakların, nisan ve mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde 10'luk indirim yaptık. Uçaklar da bunların sonucu olarak nisan ve mayıs itibarıyla bu iki ay için özellikle yüzde 5'lik bilet fiyatlarını aşağıya çektiler. Tur operatörlerine de bilgi verildi."

Tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Ersoy, oteller dolana kadar erken rezervasyonları korumak gerektiğini kaydetti.

Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Satışlar iyi geliyor diye hızlı bir şekilde kapatmamamız gerekiyor. Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız. Önümüzdeki sene de dahil olmak üzere bu süreci uzatırız. Sonuçta bu mevsim kaymaları devam edecek. Her zaman geçmiş senelerin ortalamasından daha soğuk geçecek. Rakiplerimiz de özellikle Körfez ülkeleri biliyorsunuz artık oyuna daha fazla girmiş durumdalar. Çok fazla turizme yatırım yapıyorlar. Oturup izlemeyeceğiz. Biz de gerekenleri yapacağız. Özellikle sizlerden ricamız ki ben de takipçisi olacağım. Önümüzdeki senelerde de bu kampanyalara devam etmek istiyorsak biz de otelciler olarak nisan ve mayıs için söylüyorum yüksek bayram dönemleri hariç erken rezervasyon indirimlerini devam ettirmemiz, erkenden kapatmamamız gerekiyor."