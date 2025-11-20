Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Sinemada bu hafta 8 yeni film vizyona girecek. Bu filmlerin 2'si yerli 6'sı yabancı filmlerden oluşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 13:58, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 13:59
Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında 8 yeni film vizyona girecek.

"Oğul"

Lotfy Nathan'ın çektiği "Oğul" filminin başrollerinde Nicolas Cage, Noah Jupe ve FKA Twigs rol aldı.

Film, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı Roma dönemi Mısır'ında uzak bir köyde saklanan bir ailenin karanlık hikayesini konu ediyor. Usta oyuncu Cage, filmde Hz. Yusuf (Joseph) karakterini canlandırdı.

"Wicked: İyilik Uğruna"

Amerikan yapımı müzikal fantastik film "Wicked: İyilik Uğruna" Jon M. Chu yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jonathan Bailey'in rol aldığı yapım, Oz diyarı karmaşa içindeyken, şeytanlaştırılmış bir cadının ve iyiliğin sembolünün, geçmişteki dostluklarını yeniden keşfetmek zorunda kalmasını işliyor.

"Senden Geriye Kalan"

Cherien Dabis'in yönettiği "Senden Geriye Kalan" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Almanya, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün ve Yunanistan ortak yapımı filmde, başrolleri Dabis ile Saleh Bakri ve Maria Zreik paylaştı.

"Keeper"

Tatiana Maslany, Rossif Sutherland ve Tess Degenstein'in oynadığı Osgood Perkins'in filmi "Keeper", ilişkilerinin yıl dönümünü kutlamak için gittikleri kulübede karanlık bir varlıkla yüzleşen bir çiftin hikayesini odağına alıyor.

"Yeni Şafak Solarken"

Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayla Algan, Erol Babaoğlu, Suzan Kardeş, Dilan Düzgüner ve Gürkan Gedikli'nin rol aldığı Gürcan Keltek'in yeni filmi "Yeni Şafak Solarken", genç bir adamın zihni üzerinden İstanbul'a bir bakış sunuyor.

"Ölüme Koşan Adam"

Glen Powell, Josh Brolin ve Michael Cera'nın başrollerini paylaştığı Edgar Wright yönetmenliğindeki "Ölüme Koşan Adam", aksiyon, macera ve bilim kurgu tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Stephen King'in romanından uyarlanan film, ABD'de ihtiyacı olan parayı kazanmak üzere yarışmacıların 30 gün boyunca katiller tarafından öldürülmeye çalışıldığı bir televizyon programına katılan bir adamın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Cin Mezarı"

Yücel Kaplan'ın çektiği yerli korku filmi "Cin Mezarı", şehir hayatından sıkılan annesinin hayal ettiği köy evini almaya karar veren bir adamın, evi aldıktan sonra başına gelen esrarengiz olayları işliyor.

"Bir Şair"

Kolombiyalı yönetmen TuSimon Mesa Soto, "Bir Şair" adlı filminde Medellin'in sokaklarından yükselen sessiz bir şairin hayatına ışık tutuyor.

Oscar Restrepo karakterinin gölgesinde süzülen bir hikayenin merkeze alındığı filmde, yaşlanmış bir şairin hem geçmişiyle hem de şair olmanın getirdiği beklentilerle hesaplaşması gözler önüne seriliyor.

