MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "İskenderun'da iki askerin şehit olduğu olayda kastı, kusuru, ihmali olan alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi, 8 personele disiplin cezası verildi" denildi. MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine devam edildiğini de belirtti.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 13:27, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 14:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmasının ardından Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiğini, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Zeki Aktürk'ün bilgilendirmesi sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına yönelik açıklamalarda bulundu.

7 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güvenliği konusunda durmaksızın çalıştığını ifade eden Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada; 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.

"1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 olmuştur"

Türkiye hudutlarının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunmaya devam ettiğini söyleyen ve bu kapsamda son bir haftada hudutlarda gerçekleşen olaylar hakkında bilgilendirme yapan Aktürk, "1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı

8 bin 794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 30'a ulaşmıştır. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesildi"

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 2 askerin hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili açıklama yapan Bakanlık, "25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir"

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakanlık, "Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecini, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmekte olduğunu da açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeşil Vatan Seferberliği ve Milli Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

