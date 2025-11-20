Tesla Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı açıklandı!
ABD'de vergi teşviklerinin sona ermesiyle üretilen düşük donanımlı Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni model, 534 km menzil, 7,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma ve 15 dakikalık hızlı şarjla 260 km menzil sunuyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 13:37, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 14:47
Tesla'nın ABD'de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası çıkardığı daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı Model Y Standard'ın Türkiye fiyatı belli oldu.
Birçok özelliğin kısıldığı yeni Tesla Model Y Standart fiyatı 2 milyon 349 bin 300 TL olarak belirlendi.
Model Y Standart, 64 kWsa kapasiteli LFP bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 534 kilometreye kadar menzil sunuyor.
0'dan 100 km/s hıza 7,8 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 201 km/s.
Yeni model, yalnızca 15 dakikada 260 kilometreye kadar ek menzil sağlayabiliyor.