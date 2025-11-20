Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında yapılacak "Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" ile ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, DUS Sınavı hakkında X hesabından açıklamada bulundu.

Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) uygulama tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edilmiştir.

DUS'un yılda bir defa yapılma kararı 2025 yılı ikinci dönem DUS'tan sonra alındığı için herhangi bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla DUS uygulamasının 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027 yılından itibaren de tek sınav olarak devam edilmesi planlanmıştır.