Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği, kamu çalışanlarının şehir yaşamına ilişkin deneyim ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yürütülen "Ankara Şehir Sorunları Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

1.480 Memur Ankara'nın Sorunlarını Anlattı

Temsilcilik, memurların yalnızca özlük haklarıyla değil, şehir yaşamını doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal koşullarla da yakından ilişkili olduğuna dikkat çekerek araştırmanın bu nedenle hazırlandığını belirtti. Çalışma; ulaşımdan barınmaya, su temininden güvenlik algısına kadar geniş kapsamıyla öne çıktı.

Trafik ve Ulaşım Açık Ara İlk Sırada

Araştırmaya göre Ankara'da memurların en büyük sorunu trafik ve ulaşım oldu. Katılımcıların %81,9'u trafik yükünün başkentin çözülmesi gereken temel problemi olduğunu ifade etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, özel araç kullanımının %55,5 gibi yüksek bir seviyede olduğunu, toplu taşıma kullanıcılarının ise %76,8'inin ciddi zaman kaybı yaşadığını aktardı.

Öylek, raylı sistemin batı ve kuzey ilçelerine yeterince ulaşmamasının trafik sorununu büyüttüğünü belirterek başkentte ulaşım altyapısının yeniden planlanması gerektiğini vurguladı.

Barınma ve Yüksek Kiralar Memurları Zorluyor

Araştırmada ikinci sırada barınma ve yüksek kira problemi yer aldı. Katılımcıların %58,6'sı, Ankara'da konut maliyetlerinin memurlar için "ağır bir yük" haline geldiğini bildirdi.

Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya'da konut sahipliği oranı daha yüksek olsa da memurların üçte birinin kiracı olduğu tespit edildi. Öylek, kira artışları, alım gücündeki düşüş ve kredi faizlerinin barınma sorununu derinleştirdiğini söyledi.

Musluk Suyuna Güven Son Derece Düşük

Araştırmanın öne çıkan bir diğer sonucu ise musluk suyuna duyulan güvenin neredeyse yok seviyesinde olması oldu.

Katılımcıların:

%58,6'sı hazır su,

%32,5'i arıtma cihazı,

%8,9'u musluk suyu kullandığını bildirdi.

Öylek, bu tabloyu "temiz ve sağlıklı suya erişimde ciddi bir güvensizlik" olarak değerlendirerek konunun mutlaka ele alınması gerektiğini belirtti.

Sokak Köpekleri Güvenlik Algısını Zayıflatıyor

Kamusal alanlarda güvenlik algısının düşük olduğu sonucu da dikkat çekti. Katılımcıların yalnızca %30,6'sı kendini park ve sokaklarda güvende hissettiğini ifade etti.

Açık uçlu yanıtlarda en çok şikayet edilen unsur başıboş sokak köpekleri oldu. Tam 380 memur, sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlikeden rahatsız olduğunu belirtti. Bunu temizlik sorunları ve uygunsuz davranışlar izledi.

"Ankara'nın Yaşanabilirliği İçin Acil Adım Şart"

Memur-Sen'in raporunda; ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yeşil alan ve sosyal mekanların artırılması, gıda ve su güvenliğinin sağlanması, kamusal güvenliğin iyileştirilmesi gibi birçok alanda somut öneri yer aldı.

Nevzat Öylek, araştırmanın memurların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunları ortaya koyduğunu belirterek "Bu çalışma Ankara'nın geleceği adına toplumsal bir sorumluluktur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.