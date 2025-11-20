Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, ziyarete ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir.".