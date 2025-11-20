11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da komşu kavgası: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Adana'da komşular arasında 'Ne bakıyorsun' kavgasında baba bıçaklanarak öldürüldü, iki oğlu da yaralandı. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde, "Kendimi savunmak için bıçakladım" dediği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 15:48, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 16:29
Adana'da komşu kavgası: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.P.'nin (58) evinde yaklaşık 6 ay önce hırsızlık yaşandı. Ş.P ve oğlu A.P. (19), bu olaydan yan komşularını sorumlu tuttu. Ancak aile, hırsızlık iddiasını kabul etmedi. İki aile arasında bundan dolayı husumet başladı. Gece saatlerinde K.Ö. (24) kardeşi M.Ö. (20) evlerine gittiği sırada A.P.'yi görünce "Ne bakıyorsun" diyerek küfür etti. Bunun üzerine aralarında kavga çıktı. Kavga sesini duyan baba Murat Ö. (55) ile komşusu Ş.P. aşağı indi. Büyüyen kavgada A.P., baba Murat Ö. ile çocukları K.Ö., M.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.P.'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı. A.P. ve babası Ş.P. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Cinayet şüphelisi A.P. emniyetteki ifadesinde, "Evin önünde motosikletimi park ettim. K.Ö. ve M.Ö. geçerken onlara baktım. Onlarda 'Ne bakıyorsun kafanı keserim' diye bağırdı bana. Sonra aramızda kavga çıktı, kendimi savunmak için bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardında A.P. ve babası Ş.P. adliyeye sevk edildi.

