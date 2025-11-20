11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
Ticaret Bakanlığı'nın Kasım indirimleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, özellikle züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların haksız uygulamaları tespit edildi. Denetimlerde, ürünlere önce piyasa değerinin çok üzerinde 'eski fiyat' etiketi konularak, ardından bu şişirilmiş fiyat üzerinden yüksek oranda (%80'e varan) indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketiciyi yanıltan yöntemlere başvurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi yanılttığı belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da yapılan denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlenmiştir. Fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında, tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır. Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."

