Boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına yemek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 17:17, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 17:24
Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes alamadığını fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Özkan'ın yaptığı müdahale sonrası soluk borusuna kaçan yemek çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Bu arada yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.