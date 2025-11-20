Boğazına yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Bu arada yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes alamadığını fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

