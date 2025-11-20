Google'dan Türkiye'ye 10 yıllık, 2 milyar dolarlık yatırım

Google, Türkiye'ye yönelik 10 yıllık yatırım programı kapsamında yeni Google Cloud bölgesinin kurulacağını açıkladı.

Google Cloud bölgesi kurulumu kapsamında Google ve Turkcell arasındaki stratejik işbirliğinin detayları, Google Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day etkinliğinde paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, Google, Türkiye'de yeni bir Google Cloud bölgesi kurma planlarını, ülke genelinde gelecek 10 yılı kapsayan toplam 2 milyar dolar tutarındaki yatırım programı kapsamında duyurdu.

Turkcell ile işbirliği içerisinde geliştirilecek dünya standartlarındaki dijital altyapı, Türkiye ve bölge genelinde dijital dönüşümü ve bulut inovasyonunu ileri taşıyacak uzun vadeli bir kararlılığı yansıtıyor.

Planlanan Google Cloud Türkiye bölgesi, işletmelere yüksek performanslı, güvenli ve kesintisiz bulut hizmetleri sunarak bulut ve yapay zeka çözümlerine yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Proje kapsamında Türkiye'deki kurumlar, düşük gecikme, güçlü güvenlik kontrolleri ve uluslararası veri koruma standartlarına tam uyumluluk gibi kritik avantajlardan yararlanabilecek.

- Türkiye ekonomisinin büyümesine destek olma taahhüdü

Etkinlikte konuşan Google Cloud Ülke Müdürü Güler, 2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye ekonomisinin büyümesine destek olma taahhütlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Güler, Turkcell ile kurdukları ortaklıkla hayata geçen yeni bölgenin, birinci sınıf bulut altyapılarını Türkiye'deki kurumlara doğrudan sunarak daha yüksek hız, gelişmiş güvenlik ve mevzuat uyumuyla yeniliklerin önünü açma hedeflerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

- "Türkiye'de yapay zeka ve inovasyon alanında öncü adımlar atıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Koç da Google Cloud ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Türkiye'nin dijital yolculuğunda dönüştürücü bir dönüm noktasını temsil ettiğini ve Turkcell'in teknoloji lideri konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Söz konusu işbirliğinin yalnızca teknoloji yatırımı değil, Türkiye'nin geleceğe yönelik vizyonuyla stratejik bir uyum anlamına geldiğine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Google Cloud'un küresel uzmanlığından yararlanarak Türkiye'de yapay zeka ve inovasyon alanında öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimiz son teknoloji araçlara anında erişim sağlayarak Türk şirketlerinin daha hızlı inovasyon yapmasına ve küresel ölçekte rekabet etmesine güç katacak. Bu vizyonu desteklemek için Turkcell, veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya kararlı. Bu yatırımın, ülkemizin dijital ekosistemine yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor."

- Yeni Google Cloud Türkiye bölgesi birçok avantaj sağlayacak

Türkiye bölgesi, Google Cloud'un dünya genelinde 42 bölge ve 127 alandan oluşan geniş küresel ağına katılarak, perakende ve medya sektörlerinden finansal hizmetlere, sağlık ve kamuya kadar tüm sektörlerdeki ve her ölçekteki kuruluşlar için güçlü bir teknoloji altyapısı sunacak.

Gelişmiş teknolojiler ve yetkinlikler sayesinde veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi kritik kurumsal hizmetlere yerel erişim sağlanacak. Google'ın yapay zeka alanındaki yenilikleri, işletmelerin ve kamu kurumlarının daha hızlı, güvenli ve verimli çalışmasına katkı sunacak.

Verilerin Türkiye içinde saklanması, şifrelenmiş iletim ve depolama, ayrıntılı erişim kontrolleri ve gelişmiş tehdit tespit sistemleri sayesinde en yüksek uluslararası güvenlik ve uyumluluk standartları desteklenecek.

Türkiye ve bölge ülkelerindeki kullanıcılar düşük gecikmeli, hızlı ve kesintisiz dijital deneyim elde ederken, Google'ın küresel altyapısı da büyük veri hacimlerinin verimli şekilde transfer edilmesini kolaylaştıracak.

Google Cloud'un mimarisi, kurumların ihtiyaçlarına göre kaynakların kolayca artırılmasına veya azaltılmasına olanak tanıyarak büyüme ve dönüşüm hedeflerini destekleyecek.