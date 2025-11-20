13 yaşındaki Eren'in ölümü sonrası mühürlenen restorana ceza

İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde "zehirlenme şüphesi" öne çıkınca, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı belirlendi. Ekipler tarafından incelenmek üzere iş yerindeki gıda ürünlerinden numune alındı. Hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulanan işletme, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.