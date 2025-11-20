A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı programı belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 20:07, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 20:08
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.