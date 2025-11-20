1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
11 yıllık sır perdesi aralandı: Yaşlı kadını 18 yerinden bıçaklayan katil bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde 2014 yılında meydana gelen cinayet, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Evinde cinsel saldırıya uğrayıp 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen yaşlı kadının katil zanlısının başka bir suçtan hükümlü olduğu cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 20:40, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 20:43
Olay, 6 Ocak 2014 tarihinde Alaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evinde yalnız yaşayan A.Ş. (71), sabah saatlerinde eve gelen bakıcısı tarafından kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede yaşlı kadının cinsel saldırıya uğradığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden 18 kez bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü belirlendi. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen olayın şüphelisi tespit edilemedi. Aradan geçen 11 yılın ardından Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosya üzerinde 14 ay süren titiz ve kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler ile delillerin yeniden incelenmesi neticesinde, vahşi cinayetin şüphelisinin M.E.Y. (34) olduğu tespit edildi. Şüphelinin başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu ortaya çıktı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından adli makamlara sevk edilen M.E.Y. tutuklandı.

