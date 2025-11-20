Gazeteci Erhan Çelik eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in her ne kadar doktor raporu bulunmasa da tanık beyanları, müştekinin iddiası ve olay sonrası şüphelinin kamera kayıtlarını gizlemeye yönelik eylemde bulunması dikkate alındığında müştekiye yönelik yaralama suçunu işlediği kanaatine varıldığının aktarıldığı iddianamede, Erhan Çelik'in zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savunma yaptı

Konuya ilişkin Çelik, talimat duruşmasına katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasında tutuksuz sanık Erhan Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Sunulan dijital materyallerin uzman bilirkişi tarafından incelenerek rapor düzenlenmesini talep ederim"

Duruşmada savunma yapan Çelik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Kendimi daha iyi ifade edebilme amacıyla yazılı savunmalarımı hazırladım. Size sunuyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim, müşteki tarafından sunulan dijital materyallerin uzman bilirkişi tarafından incelenerek rapor düzenlenmesini talep ederim" dedi.

Özlem Gültekin Çelik'in avukatı ise Erhan Çelik'in işlediği suçlara ilişkin delilleri, görüntü kayıtlarını ve yazışmaları İzmir'de bulunan dosyaya sunacaklarını belirterek şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Duruşmanın ardından Erhan Çelik adliyeden ayrıldı.