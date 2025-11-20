Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda belediye müdür vekili örgüt lideri çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı organizasyonu açığa çıktı. İtalya ve Yunanistan ülkelerine düzensiz göçmen, katil zanlısı ve mahkumiyet kararı bulunan, Avrupa'ya iltica talebinde bulunan, terör örgütleriyle iltisaklı her türlü insan kaçakçılığına yönelik faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

13 şüpheli yakalandı 29 tekneye el konuldu

Soruşturma kapsamında, 11 Kasım 2025 tarihinde İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Muğla, İzmir ve Batman illerinde bulunan 16 şüphelin deniz araçları, ikametgahları ve örgüte ait 'güvenli ev' diye tabir edilen 14 farklı adrese Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Murat Durmaz ve CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vekili olarak görev yapan Suat Durmaz'ın da aralarında 13 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütünün insan kaçakçılığında kullandığı 29 tekne ve 2 araca el koyma kararı verildi.

Şüpheliler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Suat Durmaz dahil 10 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Durmaz kardeşler teknelerin temini konusundan sorumlu tutuldular

Durmaz kardeşlerin göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi, göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu. Bazı isimlerin ise güzergah planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.

Durmaz kardeşler tarafından yönetilen organize suç örgütünün insan kaçakçılığı yapmak maksadıyla hiyerarşik bir yapı içerisinde olduğu kod adı kullandıkları, örgüt içerisindeki eylemlerini takip cihazları ile takip ettikleri, havale diye tabir edilen yöntemlerle suç gelirlerini örgüt üyeleri arasında transfer ettikleri, suçta kullanılan deniz araçlarının örgütün faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kiraya vermek usulüyle suçta kullandıkları, Azerbaycan ve Moldovalı şahısları insan kaçakçılığı maksadıyla tekne kaptanı olarak yetiştirdikleri, deniz araçlarını her türlü bakım ve onarımı yaptıktan sonra insan kaçakçılığında kullandıkları da tespit edildi.

Kaçakçılığın görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan 13 kişinin yakalandığı kaçakçılığın görüntüleri ortaya çıktı. Termal kameralar ve güvenlik kameralarına şüphelilere ait deniz araçlarında kaçakçıların da olduğu anlar görüntülendi.