İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 23:56, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 23:59
Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü

Fırat Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında yaşanan tartışma, dışarıda silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Demir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Cinayet şüphelisinin kayınbabasının kardeşini öldürdüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

