21 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 21 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 00:03
21 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Geliştirme Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(İzmir/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığı'na ve Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Kitap Kurdu Yarışması Bölge Lansmanı'na iştirak edecek, Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nu ziyaret edip bayrak törenine katılacak.

(Mardin/10.30-16.50)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Türkistan Valisi Nuralhan Kuşerov ile görüşecek.

(Türkistan)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin düzenlediği "3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi"nin açılış oturumuna katılacak, Gaziantep Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Programı'na katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Gaziantep/11.15-18.30)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-Ticaret Haftası Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Bursa/11.00/13.30/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için düzenlenen tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Manisa FK-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Manisa/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

(Belgrad/22.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Mersin Spor-Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(Mersin/19.00)

