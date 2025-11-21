Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bölge Müdürlüklerinin Yapısı Yeniden Düzenlendi

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 190

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve bu Bölüme göre kurulacak işletmelerden" ibaresi "taşra teşkilatından" şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen bölge müdürlüklerinden oluşur. Bakanlık tarafından bölge müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri, başmühendislikler ile bunlara bağlı şeflikler ve mühendislikler kurulabilir."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onuncu Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.