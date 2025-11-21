Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında

İddiaya göre hastaların kişisel verileri izinsiz alındı, Medula'ya hiçbir kayıt girilmeden hastalar "muayene edilmiş" gibi gösterildi, aralarında kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların da bulunduğu çok sayıda sahte reçete üretildi.

İncelemelerde, temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldığı da tespit edildi. Bu reçeteler SGK'ya fatura edildi ve kurumun 112 MİLYON TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verdi.

Denetimlerde sahte protokol numaraları, hiç hastaneye gitmemiş kişiler adına açılan reçeteler, kontrol tarihi geçmiş muayeneler tespit edildi.