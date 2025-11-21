3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Üç ilde düzenlenen operasyonlarda 1,9 milyon uyuşturucu hap ile 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildi; milyonlarca hapın piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonlar kapsamında 6 şüpheli ise yakalandı.
Emniyet teşkilatı uyuşturucuyla mücadelede tempo düşürmüyor.
Toplumu hedef alan suç ağlarına nefes aldırılmıyor.
Son operasyonun ayrıntıları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
1 MİLYON 913 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Ele geçirilen kimyasal maddelerle yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendiriliyor. Operasyonla birlikte maddelerin piyasaya sürülmesi ve toplum sağlığının zarar görmesi önlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı.