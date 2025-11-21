Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belli oldu
Türkiye şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılı için kotalar belirlendi, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 09:29, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 09:30
Şeker sektöründe önümüzdeki iki yıl boyunca pazarlama yılı için belirlenen kotalar, Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi.
PANCAR ŞEKERİ A VE B KOTASI
Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.
NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.
NİŞASTA BAZLI A VE B KOTASI
Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.