Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
Hakkari'de 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Saim Akan, okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 09:34, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 09:35
Hakkari'deki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Saim Akan (31) kalbine yenildi.
Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Derste rahatsızlanan öğretmen, çevredeki meslektaşları ve yakınları tarafından hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen öğretmen kurtarılamadı.