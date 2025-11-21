Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen öğretmen kurtarılamadı.

Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Derste rahatsızlanan öğretmen, çevredeki meslektaşları ve yakınları tarafından hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net