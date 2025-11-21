'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Gaziantep'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te bulunan Geri Gönderme Merkezinde 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yabancı uyruklu vatandaşlardan 48'i taburcu edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 09:46, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 09:47
Gaziantep'te bulunan İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde verilen akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetleri yaşayan 56 kişi, durumu yetkililere bildirdi. Kentteki çeşitli hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu vatandaşlar, acil servislerde tedavi altına alındı.

Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 56 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 kişinin tedavileri sürüyor.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve 8 kişinin ise durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

