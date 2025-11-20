'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Keçiören Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla soğuk havada işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına başladı. İlçenin meydanları, hastaneler ve metro durakları gibi yoğun noktalarında eş zamanlı olarak dağıtılan çorbalar, ilçe sakinlerinden tam not aldı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Halkımızın içini ısıtan bu hizmetle her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 10:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 10:13
Keçiören Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Keçiören Belediyesi, kış mevsiminin ve soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapması için yeni bir uygulama başlattı. Sabahın erken saatlerinde işe, okula ve hastaneye giden vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Keçiören'de Sıcak Çorba Dağıtımı Başladı: Yoğun Noktalara Öncelik

Belediye ekipleri, dağıtımı ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürüyor:

  • Üniversite Kampüsleri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Hastaneler: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ulaşım Merkezleri: Yoğun yolcu akışının olduğu metro durakları
  • Meydanlar ve Merkezler

Hijyenik koşullarda hazırlanan ve tek kullanımlık bardaklarla sunulan çorbalar, özellikle sabah soğuğunda yola çıkan ilçe sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

'Sosyal Belediyecilikle Halkımızın Yanındayız'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sıcak çorba ikramı uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özarslan, hizmetin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

"Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden hemşehrilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın içini ısıtan, yüzünü güldüren bu hizmetimizle hem çalışanlara hem de öğrencilere destek olmayı amaçlıyoruz. Keçiören'de her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

İlçenin dört bir yanındaki vatandaşlar, bu anlamlı ve pratik hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özarslan ve ekibine teşekkür etti.

