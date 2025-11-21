CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce "kongre iptal" davasında ertelenen duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Tekin'in kayyum olarak görevine 'devam' kararı verdi. Bir sonraki duruşma, 27 Şubat saat 10.30'a ertelendi.

