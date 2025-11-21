Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
"Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik" başlıklı "3. Denetim Şurası", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 12:18, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 12:22
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, her geçen gün artan dijitalleşmeyle denetimin geleneksel yöntemlerinin yerini yapay zeka temelli teknoloji uygulamalarına bıraktığını belirterek, "Bu nedenle, denetim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, "Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik" başlıklı "3. Denetim Şurası", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi.

DDK Başkanı Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada, kamu denetiminin geleceğine yön verecek fikirleri konuşmak, çağın hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yaklaşımları değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Denetim faaliyetlerinin, devlet teşkilatının düzenli, uyumlu ve etkin bir şekilde işleyebilmesinde önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, denetimin kamu yönetiminin gelişmesine her alanda katkı sunabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tanrıkulu, denetim açığının ise kaynakların kötü kullanılmasına, kalitesiz ve yetersiz hizmet sunumuna sebep olacağını dile getirdi.

Etkin bir denetim için, denetim unsurlarının sürekli kendini geliştirmesi gerektiğine değinen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Denetim, sadece geçmiş uygulamaları kontrol eden caydırıcı bir mekanizma değil, aynı zamanda kurumlara ve işletmelere rehberlik eden, yönetim kalitesini artıran, kurallara gönüllü uyumu sağlayan yol gösterici bir faaliyettir. Bu anlayışla, denetimde dijital dönüşüm sağlanmak suretiyle düzenli, koordineli ve kapsayıcı denetimlerin yaygınlaştırılması, risk analizi esaslı teftiş ve denetim bilgi sistemlerinin kullanılması önem arz etmektedir. Dünyada hız kazanan dijital dönüşüm denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını ve denetim standartları ile metotlarında kapsamlı revizyon yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapay zeka temelinde gelişen dijital teknolojilerin kullanılması, denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetime ve ilgili taraflara önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir."

"Yeni teknolojik koşullara uyum sağlamak zorundadır"

2024'te yayımlanan "Vatandaş odaklı yönetim ve etkin denetim" temalı "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu genelgeyle denetim alanında önemli bir sayfa açıldığını vurgulayan Tanrıkulu, bu yeni dönemde artan sorumluluklarının farkında olduklarını, denetim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için çalışmaya devam edecekleri söyledi.

Yapay zeka temelinde gelişen dijital dönüşümün, kamu hizmetlerinin sunumunu ve denetim faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğine dikkati çeken Tanrıkulu, "Denetim anlayışı ve denetçilerin yetkinlikleri, bu yeni teknolojik koşullara uyum sağlamak zorundadır. Her geçen gün artan dijitalleşmeyle birlikte, denetimin geleneksel yöntemleri yerini yapay zeka temelli teknoloji uygulamalarına bırakmaktadır. Bu nedenle, denetim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece denetimin etkinliği artarken, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik de güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu bir kamu yönetiminin yalnız bugünü değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir denetim vizyonunu gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ise dünyanın çok hızlı bir teknolojik değişim yaşadığını belirterek, "Dijitalleşme çağı bugün ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Bugün dijitalleşme çağıyla birlikte yapay zekayı da konuşuyoruz. Yapay zeka, eğitimden, teknolojiye her alana kadar hayatımızda ciddi bir yer edinecek. Sağlık sektöründen, eğitime, gelecekteki üniversite tasavvurumuzdan yapacağımız ameliyatlara kadar bütün alanları ilgilendiriyor. Denetim alanında da yapay zeka ciddi şekilde ele alınması gereken hususların başında geliyor." ifadelerini kullandı.

DENETDE Genel Başkanı Kadir Kemaloğlu da Şuraya alanında uzman ve denetim konusunda çalışmalar yürütülen akademisyenler ile yetkili isimleri kamu denetimine dair yeni görüş ve değerlendirmeleri yapmak üzere davet ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de köklü bir teftiş geleneği bulunduğuna değinen Kemaloğlu, Kamu Denetim Kanunu'nun çıkarılması, meslektaşlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve çeşitli konularda hukuki destekler sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından program, kamu denetiminin etkinliğini artırmaya yönelik yenilikçi stratejiler, standartların geliştirilmesi ve politika önerilerinin ele alındığı oturumlarla devam etti.

