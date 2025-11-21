Bursa'ya 2026 yılında hızlı trenle gidilebilecek

Türkiye genelinde hızlı trenle ulaşım aları artmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.

Bursa'ya iki büyük müjdeyle geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı'nın açılışının akabinde Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları'nın da temelini atacaklarını belirtti.

"YOL MEDENİYETTİR; SANAYİ, ÜRETİM, TURİZM, TİCARET, EMNİYET VE DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞME DEMEKTİR"

İnegöl'ün giriş kapısında, Türkiye'nin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu hale getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Biliyorsunuz yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Karayolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayolları; gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir.

"77 İLİMİZİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 23 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 947 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık." dedi.

"OTOYOL UZUNLUĞUNU ARTIRDIK"

1.714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 796 kilometreye yükselttiklerini de kaydeden Uraloğlu, "BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 31 bin 527 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye ulaştırdık." şeklinde konuştu.

"30 BİN KİLOMETRELİK DEV EŞİĞE YALNIZCA BİR ADIM KALDI"

Bölünmüş yol uzunluğunda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu, Bursa'dan yola çıksanız, dünyanın çevresinin tam tamına dörtte üçü kadar bölünmüş yol demek. Bursa'dan Çin'in Şangay şehrine yani Büyük Okyanus kıyılarına yaklaşık 3 kez ulaşabilecek bir mesafe demek. Yani gittiniz, döndünüz ve bir daha gittiniz. İnşallah bu yıl bitmeden kısa bir süre içerisinde 30 bininci kilometreye ulaşacağız." şeklinde konuştu.

"SİZ ÜRETMEYE DEVAM EDİN, BİZ YOLUNUZU AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bahsettiklerinin sadece rakamlar değil bir destan olduğunu ve İnegöl Giriş Kavşağı'nın da bu destanın yeni bir satırı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu satır, İnegöl'ün sanayicisine, çiftçisine, esnafına, işçisine siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz mesajıdır." dedi.