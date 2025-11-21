MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturuyor. Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana olurken, AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki partide de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.

AK PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi AK Parti tavrını belirledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını söyledi. Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP'NİN İMRALI'YA GİDECEK İSMİ BELLİ OLDU

Komisyon toplanmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "CHP'nin kendi takdirleri, biz katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi. Her partiden bir milletvekili olur. MHP adına ben gideceğim" dedi.

CHP, İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, üye vermeyi doğru bulmadıklarını söyleyerek, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını açıkladı.

"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim" diyen Murat Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti'de de İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek isim belli oldu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.

KURTULMUŞ, KOORDİNATÖR GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da bir araya geldi.

KOMİSYON TOPLANTISI 15.00'TE BAŞLAYACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapılacak 18'inci toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.