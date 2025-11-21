MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum Tekman'da bir kişiyi döverek öldüren 6 kişiden 3'ü ev hapsi aldı!

Erzurum'un Tekman İlçesi'nin Beyköy Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgadan sonra ev baskınına giden 6 kişi Tekin G'yi sopalarda döverek öldürdü. Tekin G'yi sopalarla öldüren 6 kişiden 3'üne ev hapsi verildi.

Erzurum Tekman'da bir kişiyi döverek öldüren 6 kişiden 3'ü ev hapsi aldı!

Olay, 12.11.2025 tarihinde saat 16.00-17.30 sıralarında Beyköy Mahallesi'nde bulunan köy evinde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştı. Çocuk olan A.G (14) ve M.D (13) arasında çıkan kavgaya M.D'nin babası Cevdet D., amcaları Mirza D., Yunus D., Serkan D., Mehmet D., ve kuzeni Özgür D., de karıştı.

Elips Haber'de yer alan habere göre;Erzurum'da inşaatta çalışan M.D'nin babası, amcaları ve kuzenleri çocuk kavgasını duyduktan sonra inşaattan aldıkları sopalarla Erzurum'dan Tekman'ın Beyköy Mahallesi'ne gelerek A.G'nin babası Tekin G'nin evini bastı. Önce eve ateş açan 6 kişi daha sonra Tekin G'yi sopalarla döverek öldürdü. Tekin G'nin oğlunu, eşini, kızını ve 2 gelinini de hastanelik eden 6 kişi olay yerinden ayrıldı.

Tekin G., öldürülmeden önce telefonla aranarak tehdit edildi

İddiaya göre, A.G'nin babası Tekin G., öldürülmeden önce M.D'nin babası Cevdet D. tarafından telefonla aranarak tehdit edildi. Tekin G'yi telefonla arayarak ev baskınına gelen M.D'nin babası Cevdet D., amcası Serkan D., çıkarıldığı mahkemede suçu üstlenerek, Tekin G'yi öldürdüğünü kabul etti.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiye ev hapsi verildi!

Ev baskınına katılarak Tekin G'yi öldüren 6 kişiden Yunus D., Özgür D., ve Mehmet D'ye ev hapsi verildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiye verilen ev hapsi tepkilere neden oldu.

