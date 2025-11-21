Süper Kupa'da yarı final maçlarının programı belli oldu
10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıklanan 2025 Süper Kupa finalinin yarı final eşleşmelerinin de programı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucunda netleşti.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
Çekilen kuranın ardından yarı final programı şu şekilde belirlendi:
Galatasaray-Trabzonspor: 5 Ocak 2026 Pazartesi, Gaziantep Stadı
Fenerbahçe-Samsunspor: 6 Ocak 2026 Salı, Yeni Adana Stadı
Final - 10 Ocak 2026 Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadı