'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylama sonucunda Komisyon oy çokluğuyla (Toplamda 32 Evet oyu çıktı), İmralı'ya gitme kararı alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 16:33, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 16:46
Komisyon kararı oyçokluğuyla aldı, 32 Evet oyu çıktı
İmralı gündemiyle toplanan Süreç Komisyonu basına kapalı sürerken CHP, İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeme kararı aldığını açıkladı