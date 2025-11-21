İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdi

Onat Tüneli inşaatının etkileşim alanında yer aldığı belirlenen ve riskli olduğu gerekçesiyle tahliye kararı bulunan binaya belediye ekipleri bugün işlem yapmak üzere geldi. Evde yaşayan vatandaşın kiraya taşındığı, ancak kişisel eşyalarının içeride olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, kamulaştırma bedellerinin ödenmediğini ve bina sahibiyle anlaşma sağlanmadığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bazı kişiler çatılara çıkarak tahliye ekiplerine karşı çıktı.

Tahliye sırasında polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kapıyı balyozla açmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Belediyeden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımına devam ettiği ve tamamlandığında Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak Onat Tüneli inşaatının etkileşim alanındaki binalarla ilgili kamulaştırma süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

Etkileşim alanı içinde kalan ve ikamet etmenin tehlikeli olduğu tespit edilen binaların hak sahipleriyle tek tek görüşülerek uzlaşı sağlandıktan sonra satın alma işlemi gerçekleştirilmekte ve binanın tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyan ailelere 12 aylık kira desteği, taşınma ve nakliye desteği de sunulmaktadır. Tüm bu süreçler kanunlara uygun olarak, ilgili yasal mercilerin bilgisi ve kontrolü altında yürütülmektedir. Bugüne kadar etkileşim alanı içindeki toplam 52 binada ikamet etmenin tehlikeli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tehlike arz eden binalardan biri için de İmar Kanunu uyarınca can güvenliği tehlikesi olması nedeniyle Encümen tarafından ağustos ayında tahliye ve yıkım kararı alınarak tebliğ yapılmış, yaklaşık 30 gün süre verilmiştir. Uzlaşmayla ilgili tebliğ edilen bedelleri kabul etmeyen bina sahibi gerekli adımları atmamıştır. Her an yıkılma tehlikesi bulunan binanın can güvenliği açısından oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçen ekiplerimiz görevini yaparken ne yazık bazı siyasi figürlerin de tahrik etmesi sonucu engellenmeye çalışılmıştır. Sosyal medya üzerinden de gerçekleri çarpıtan mesajlarla kamu görevlilerini karalamaya çalışan söz konusu siyasi figürlerin bölgedeki vatandaşın can güvenliği hakkında en ufak bir endişe taşımadığı açıkça görülmektedir. Tüm güvenlik önlemlerini alarak yasal vazifesini yerine getiren emekçilerin hedef gösterilmeye çalışılması ise utanç vericidir."